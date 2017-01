Brände : Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Güstrow

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein 59-Jähriger in Güstrow ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Montagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in seiner Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Zwölf weitere Bewohner des dreistöckigen Hauses konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen.

Mitteilung der Polizei