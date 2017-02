Agrar : «Mecklenburger Ernte» in halb Deutschland vertreten

Die zur besseren Vermarktung von Obst 1991 in Westmecklenburg gegründete Erzeugerorganisation «Mecklenburger Ernte» erstreckt sich mittlerweile über sieben Bundesländer und reicht bis nach Spanien. Ihr gehören neun Obsterzeuger und 18 Produzenten von Gemüse und Kräutern an, wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch mitteilte. Er besuchte die «Mecklenburger Ernte» an ihrem Stand auf der Messe Fruit Logistika in Berlin, einer Messe des weltweiten Fruchthandels. Jüngstes Mitglied ist seit Januar ein Spezialist für frische Kräuter aus Nordrhein-Westfalen.