Gesundheit : Mehr als 11 000 Krebs-Neuerkrankungen in MV

Bei den Frauen seien Brustkrebs mit 27,9 Prozent, Darm- (10,9 Prozent) und Lungenkrebs (7,6 Prozent) am häufigsten aufgetreten. Ende 2014 lebten den Angaben zufolge in Mecklenburg-Vorpommern rund 28 200 Männer und 25 000 Frauen, bei denen in den vergangenen zehn Jahren Krebs diagnostiziert worden war. Das entspreche 3,6 Prozent der männlichen und 3,1 Prozent der weiblichen Bevölkerung.

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) betonte, wie wichtig es sei, Wissensdefizite zum Thema Krebs auszuräumen. «Jeder kann sich informieren, welche Möglichkeiten zur Früherkennung von Krebs es gibt oder wie man das Risiko, an Krebs zu erkranken, durch eine gesunde Lebensweise verringern kann», sagte er.

Am 18. November finde in Rostock die 7. Offene Krebskonferenz der Deutschen Krebshilfe, der Krebsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern und der Deutschen Krebsgesellschaft statt. Die Veranstaltung richte sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 15:22 Uhr