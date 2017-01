Arbeitsmarkt : Mehr Arbeitslose zu Jahresbeginn als im Dezember erwartet

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Arbeitslosenzahlen für Januar. In Mecklenburg-Vorpommern wird mit mehr Erwerbslosen als im Dezember gerechnet. Gründe sind die kalte Witterung und die Winterruhe im Tourismus. Im Vergleich zum Januar 2016 dürfte die Erwerbslosenzahl nach Einschätzung von Beobachtern allerdings niedriger liegen. Ende Dezember gab es laut amtlicher Statistik 77 900 Arbeitslose in Mecklenburg-Vorpommern. Die Quote betrug 9,4 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie bei 10,4 Prozent gelegen, vor zehn Jahren bei 20,3 Prozent.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 01:27 Uhr