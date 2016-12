Bibliotheken : Mehr Geld für Bibliotheken in MV

Das Land hat den Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr deutlich mehr Geld überwiesen. Die 33 Einrichtungen haben 460 700 Euro erhalten, gut 86 000 Euro mehr als 2015, wie das Kultusministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Die zusätzlichen Mittel seien möglich gewesen, weil das Land die allgemeine Kulturförderung im Doppelhaushalt 2016/2017 um zwei Millionen auf jährlich 11,5 Millionen Euro aufgestockt hat.