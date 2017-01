Gewerkschaften : Mehr Mitglieder für die IG Metall Küste

Die IG Metall Küste hat im vergangenen Jahr per saldo 2200 Mitglieder dazugewonnen. Das entspreche einem Zuwachs um 1,2 Prozent auf 180 700 Mitglieder, teilte die Gewerkschaft am Montag in Hamburg mit. Insgesamt seien 11 800 Männer und Frauen der IG Metall in den fünf Küstenländern beigetreten. Damit sei 2016 eines der erfolgreichsten Jahre für die Gewerkschaft seit Anfang der 1990er gewesen, sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken. «Die IG Metall wird insgesamt stärker, jünger und vielfältiger», erklärte er. «Wir sind attraktiv für neue Mitglieder, weil wir die Themen der Beschäftigten aufgreifen und gemeinsam mit ihnen Verbesserungen erreichen.»