Religion : Ministerin besucht Jüdische Gemeinde zum Pessach-Fest

Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hat ihren Besuch der jüdischen Gemeinde in Rostock für einen Appell genutzt, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Am Dienstag lobte sie die Arbeit der Gemeinde als wichtigen Beitrag zu Toleranz und Akzeptanz, teilte das Ministerium mit. «Gerade jetzt zur Zeit des Pessach-Festes wird deutlich, wie wichtig Freiheit ist», sagte Hoffmeister. Dass diese nicht selbstverständlich ist, müsse gerade den Jüngeren klargemacht werden, sagte sie mit Blick auf politische Entwicklungen in Europa und Asien. Die jüdischen Gemeinden in Schwerin und Rostock bat sie «weiterhin um ihre wichtige aktive Unterstützung». Beide Gemeinden erhalten pro Jahr insgesamt 424 000 Euro von der Landesregierung, hieß es weiter.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 15:05 Uhr