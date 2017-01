Justiz : Ministerin Hoffmeister: Info-Tour durch die gesamte Justiz

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Nachdem sie Ende 2016 bereits am Oberlandesgericht war, will sie die Tour nun mit dem Besuch der Generalstaatsanwaltschaft fortsetzen. Am 1. Februar seien Visiten am Landessozialgericht in Neustrelitz sowie am Landgericht und bei der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg geplant. «Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten jedes Gericht, jede Staatsanwaltschaft, das Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit mit seinen Sozialen Diensten sowie jede Justizvollzugsanstalt besuchen», kündigte Hoffmeister an.

erstellt am 29.Jan.2017 | 10:41 Uhr