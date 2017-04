Kriminalität : Mit Brotmesser in Tankstelle: Räuber macht nur wenig Beute

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

Ein mit einem Brotmesser bewaffneter Mann hat eine Tankstelle in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ausgeraubt. Bei dem Überfall am späten Mittwochabend schnappte der maskierte Mann mehrere Rollen Münzgeld im Wert von nicht einmal 100 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die bedrohte Angestellte blieb unverletzt. Der Mann stieg in ein vorgefahrenes Auto und flüchtete damit.

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 05:33 Uhr