Unfälle : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Auffahrunfall in Blumenholz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt. Der 43-Jährige prallte am Samstagnachmittag mit seiner Maschine gegen ein Auto, das vor ihm fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der ebenfalls 43 Jahre alte Fahrer des Autos hatte zuvor gebremst, weil ein Wildschwein über die Fahrbahn gelaufen sein soll. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 10:04 Uhr