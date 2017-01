Kunst : Museen feiern gemeinsam Emil Noldes 150. Geburtstag

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Den 150. Geburtstag des nordfriesischen Malers Emil Nolde (1956-1867) wollen gleich acht Museen gemeinsam feiern. Unter dem Motto «Nolde im Norden» sind 2017 und 2018 Ausstellungen in Häusern in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Dänemark geplant, wie Caroline Dieterich von der Nolde Stiftung Seebüll sagte. So solle die Vielfalt Noldes Schaffens dargestellt werden. Zu den Höhepunkten zählen die Ausstellung «Meisterwerke» (ab 1. März) in Seebüll, die um Skulpturen des britischen Bildhauers Henry Moore angereichert wird, sowie die in Schleswig auf Schloss Gottorf zu sehende Nolde-Schau mit 150 Werken aus der Südsee. Eine urbanere Seite des modernen Künstlers zeigt die Kieler Kunsthalle (ab 18. November) mit Noldes Verbindung zur Künstlergruppe Brücke.

Nolde Stiftung

von dpa

29.Jan.2017