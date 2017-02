Museen : Museums-Inventur: Vom Wattwurm bis zur Meeresschildkröte

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Aquarien-Inventur im Deutschen Meeresmuseum: Mitarbeiter von Ozeaneum und Meeresmuseum haben ihre Schützlinge - vom Wattwurm bis zur Meeresschildkröte - gezählt. Demnach leben in den Aquarien des Meeresmuseums 839 Wirbeltiere von 180 Arten, wie die Einrichtung am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit die «Artenvielfalt» der Wirbeltiere im Meeresmuseum um 17 Arten geschrumpft, während sie im Ozeaneum um vier auf 99 Arten anwuchs. In den Aquarien des Ozeaneums sind 3441 Wirbeltiere zu finden. Gezählt wurden auch die wirbellosen Tiere, von denen das Meeresmuseum 211 Exemplare und das Ozeaneum 2039 Tiere beherbergt.

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 12:12 Uhr