Kriminalität : Mutmaßlicher Dieb von Streife festgenommen

Die Polizei hat an der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der 18-Jährige saß in einem Auto, das am Montag stichprobenartig von einer deutsch-polnischen Streife kontrolliert wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Amtsgericht Neubrandenburg hatte Untersuchungshaft angeordnet, weil der junge Mann zwei Mal nicht zur Hauptverhandlung erschienen war. Ihm wird laut Polizei vorgeworfen, im August Ware im Wert von rund 230 Euro in einem Baumarkt in Neubrandenburg gestohlen zu haben. Der 18-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in ein Brandenburger Gefängnis.

