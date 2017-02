Extremismus : Mutmaßlicher IS-Mann aus Vorpommern sitzt in U-Haft

1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Syrer vor, in seiner Heimat an einem Kontrollposten der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) eine Mutter auf der Flucht vergewaltigt zu haben. Er habe damit ein Kriegsverbrechen begangen. Zudem wird ihm Mitgliedschaft in der Terrororganisation vorgeworfen.

Das Opfer, eine Syrerin, wollte den Angaben zufolge Anfang 2016 mit ihren Kindern aus dem Gebiet des IS fliehen. Der Mann habe sie an dem Posten aufgehalten, in ein Haus gelockt und dort vergewaltigt. Der 31-Jährige war am Dienstag in Greifswald festgenommen worden.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 16:32 Uhr