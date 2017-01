Agrar : MV-Länderhalle auf Grüner Woche öffnet

1 von 1 Foto: Gregor Fischer 1 von 1

Neben langjährigen Messeteilnehmern wie den Brauereien aus Lübz und Stralsund, den Müritzfischern aus Plau oder dem Sanddorn-Verarbeiter Storchennest GmbH aus Ludwigslust gibt es auch sechs Premieren. So wirbt die Lunch Vegaz GmbH, die in Rothenklempenow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vegane Fertigmenüs in Bio-Qualität herstellt, erstmals für ihre Produkte. Dagegen hätten größere Molkereien unter Verweis auf die Milchkrise auf die Messebeteiligung verzichtet.