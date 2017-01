Volleyball : Nach Brandt-Erkrankung: SSC Schwerin holt Amerikanerin Tapp

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die 21 Jahre alte Mittelblockerin spielte in der amerikanischen College-Liga seit 2013 für die Minnesota Gophers. «Wenn die Spielberechtigung da ist, soll Hannah gegen Köpenick am Samstag schon Einsatzzeiten bekommen», sagte Koslowski. Im Pokalfinale am 29. Januar gegen Allianz MTV Stuttgart ist die Amerikanerin allerdings nicht spielberechtigt.

