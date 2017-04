Parteien : Nach Bundesparteitag: AfD-Direktkandidat erklärt Rückzug

Die Neuausrichtung der Alternative für Deutschland (AfD) auf ihrem Bundesparteitag in Köln hat erste Konsequenzen in Mecklenburg-Vorpommern. Der ehrenamtliche Pressesprecher des Nordost-Landesverbandes Lars Löwe erklärte am Sonntag seinen Rücktritt als Direktkandidat für den Bundestag im Wahlkreis 13 in Wismar. «Der Bundesparteitag am Wochenende war leider nicht gewillt, eine von Frauke Petry beantragte Festlegung auf eine realpolitische Strategie zu behandeln und den verbalen Grenzüberschreitungen der letzten Zeit einen Riegel vorzuschieben», teilte Löwe mit. Daraus ziehe er jetzt seine Konsequenzen. Auch sein Amt als Sprecher lege er nieder.