Agrar : «Neue Bauernregeln»: Backhaus kritisiert Berliner Kampagne

Mit ihrer Werbekampagne «Neue Bauernregeln» für eine nachhaltige Landwirtschaft hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nicht nur Landwirte, sondern auch Parteifreunde gegen sich aufgebracht. «Ich halte die Kampagne für platt, gefährlich und kontraproduktiv», erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag. Die in der Vorwoche gestartete Aktion stelle Bauern unter Generalverdacht und blende vielen Leistungen aus, die diese schon für den Umwelt- und Tierschutz leisteten. Schuldzuweisungen und Polemik könnten nicht die Basis für einen konstruktiven Dialog sein. Mit simplen, an Bauernregeln erinnernden Sprüchen wendet sich das Bundesumweltministerium gegen Massentierhaltung und Monokulturen.

Neue Bauernregeln

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 13:02 Uhr