Gesundheit : Neugeborenen-Studie belegt Nutzen von Nieren-Screening

Greifswald (dpa/mv) – Die Neugeborenen-Studie SNiP hat nach Angaben der Greifswalder Universitätsmedizin wertvolle Erkenntnisse zur besseren Versorgung von Neugeborenen gebracht und soll nun fortgesetzt werden. So konnten die Befragungen deutlich belegen, dass lediglich freiwillige Vorsorgeuntersuchungen auf Infektionskrankheiten wie Toxoplasmose und B-Streptokokken während der Schwangerschaft zu erheblichen Risiken führen, wie der Leiter der Abteilung für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin an der Universitätsmedizin Greifswald, Matthias Heckmann, am Donnerstag sagte. Diese Untersuchungen müssten dringend in die Regelversorgung überführt werden.