Energie : Nord Stream 2: Planungen können in Ämtern eingesehen werden

Das Genehmigungsverfahren für die geplante zweite Ostseepipeline geht in eine neue Phase. Von Dienstag an können die Planungsunterlagen und die Unterlagen zu den Umweltauswirkungen der etwa 1200 Kilometer langen Erdgasleitung Nord Stream 2 eingesehen werden. Möglich sei dies beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg und Rostock, beim Bergamt Stralsund, in den Ämtern Bergen, Lubmin, Mönchgut-Granitz, Usedom-Nord und Anklam-Land sowie in Putbus auf Rügen, teilten die Genehmigungsbehörden mit. Die Umweltverbände WWF und BUND wollen die Unterlagen kritisch prüfen. Sie sehen vor allem den geplanten Verlauf durch den geschützten Greifswalder Bodden skeptisch.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 06:40 Uhr