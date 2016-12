Agrar : Ökolandbau kommt bei der Berufsausbildung zu kurz

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es überdurchschnittlich viel Ökolandbau, aber dafür im Grunde keinerlei Ausbildungsmöglichkeiten. «Weder die drei landwirtschaftlichen Berufsschulen noch Fach- oder Hochschulen bieten eine solche Ausbildungsrichtung an», kritisierte die Umweltorganisation BUND in Schwerin. Der BUND macht Vorschläge, wie das Thema in der beruflichen Bildung des Landes verankert werden könnte. So sollte eine Berufsschule die Ausbildungsrichtung Ökolandbau einführen und einen Bio-Betrieb mit Ackerbau und Tierhaltung aufbauen. Die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock sollte einen Studiengang Ökolandbau einrichten.