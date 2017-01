Fischerei : Online-Führer hilft beim regionalen Fischeinkauf

Viele Binnenfischer hätten es in den vergangenen Jahren geschafft, sich auf mehrere wirtschaftliche Standbeine zu stellen, sagte Knapstein. Neben der Fischerei seien viele von ihnen im Tourismus unterwegs und würden so einen Teil der Tiere selbst verbrauchen. Gleichzeitig sei der Angeltourismus eine wachsende und lukrative Branche. Bei den Küstenfischern hätten sich diese Möglichkeiten der Geschäftsausweitung noch nicht in ähnlichem Maße durchgesetzt.

