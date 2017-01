Brauchtum : Originelle Hochzeitsdaten gefragt: Höhepunkt 2017 im Juli

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Viele Brautpaare wünschen sich ein originelles und für künftige Hochzeitstage gut merkbares Datum für ihre Trauung. Wirkliche Schnapszahl-Tage gibt es seit dem 12.12.12 nicht mehr. Bis dahin hatte jedes Jahr in diesem Jahrhundert mindestens ein perfektes Datum dieser Art zu bieten. Da die meisten Liebespaare nicht bis zum 2. oder 22.2.22 auf das Ja-Wort warten wollen, sind in diesem Jahr der 1.7.17, der 7.7.17 und der 17.7.17 begehrt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mecklenburg-Vorpommern ergab. Viele Standesämter bestätigten eine erhöhte Nachfrage nach diesen Tagen. Das Standesamt im Leuchtturm am Kap Arkona ist bereits komplett ausgebucht. Er sei aber immer im Sommer ein beliebter Trauort, räumte Standesbeamtin Kirsten Jochim ein.