Tourismus : Ostseebad Koserow auf Usedom soll neue Seebrücke erhalten

Das Ostseebad Koserow auf der Insel Usedom soll eine neue Seebrücke erhalten. Die Gemeinde will eigenen Angaben zufolge im Herbst mit dem Abriss der alten Seebrücke beginnen. Diese musste seit Jahren immer wieder gesperrt werden und wurde auch bei der vergangenen Sturmflut in Mitleidenschaft gezogen. Die neue Seebrücke solle etwa fünf Meter über dem Meeresspiegel und damit rund 1,5 Meter höher gebaut werden als die alte, sagte Bürgermeister René König am Montag der Deutschen Presse-Agentur.