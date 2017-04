Unfälle : Parkamt beklagt Unvernunft von Wanderern

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Immer wieder sei zu beobachten, dass illegale Wege zu vermeintlich besonders attraktiven Aussichtspunkten direkt an der Abbruchkante der Kreideküste entstehen. Würden diese Trampelpfade mit Totholz gesperrt, seien die Absperrungen oftmals innerhalb weniger Tage weggeräumt.

Im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht, an der die Frau am Samstag rund 60 Meter in die Tiefe gestürzt war, warne zudem ein Schild vor der Abbruchgefahr, sagte Stodian. Der Hochuferweg verlaufe in diesem Bereich mehrere Meter von der Abbruchkante entfernt.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 10:09 Uhr