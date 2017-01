Luftverkehr : Pilot von Rettungshubschrauber mit Laser geblendet

Ein Unbekannter hat den Piloten eines Rettungshubschraubers beim Start an einem Klinikum in Schwerin mit einem grünen Laserstrahl geblendet. Er habe sich nach Angaben des Piloten auf dem Gelände der Helios-Klinik aufgehalten, teilte die Polizei Rostock am Samstag mit. Der Pilot konnte seinen geplanten Flug ins benachbarte Bundesland Brandenburg jedoch fortsetzen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen. Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 17.30 Uhr.

Polizei Rostock

Mitteilung