Unfälle : Polizei: Mädchen hat Unfall mit Fahrerflucht erfunden

Ein angeblicher Unfall mit Fahrerflucht in Stralsund, an dem eine zwölfjährige Radfahrerin beteiligt war, war offenbar erfunden. Das haben die Ermittlungen der Polizei inzwischen ergeben, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Die Schülerin hatte berichtet, dass sie Anfang März an einem Abend von einem roten Auto mit Rostocker Kennzeichen im Stadtteil Knieper West angefahren und bewusstlos liegengelassen worden sei.