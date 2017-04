Kriminalität : Polizei nimmt Sprayer fest und beschlagnahmt 700 Farbdosen

Die Polizei in Wismar hat in der Nacht zum Sonntag einen Graffitisprayer erwischt und in seiner Wohnung 700 Spraydosen beschlagnahmt. Der 31-Jährige sei gerade dabei gewesen, an einer Hochbrücke eine Stützwand zu besprühen, als ihn die Beamten ertappten. Der Verdächtige habe seine Sprühdose in den Mühlenbach geworfen und versucht zu flüchten, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten ihn aber nach kurzer Verfolgung festnehmen können. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten die Sprühdosen, Atemschutzmasken und weitere Sprayerutensilien. Auch ein Notebook und zwei Handys wurden sichergestellt.