Kriminalität : Polizist bei Verkehrskontrolle krankenhausreif geschlagen

Ein Polizist ist bei einer Verkehrskontrolle in Wolgast krankenhausreif geschlagen worden. Der 44-jährige Beamte hatte zusammen mit einer Kollegin am Dienstagabend einen 40-jährigen Fahrer kontrolliert und bei ihm einen Alkoholwert von 1,86 Promille festgestellt, wie die Polizei am Mittwoch in Anklam mitteilte. Die Situation sei eskaliert. Der Betrunkene habe Morddrohungen ausgesprochen und den Beamten mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert, so dass dieser mit dem Kopf auf das Pflaster stürzte.