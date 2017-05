Film : Preisverleihungsgala beim 27. Filmkunstfest

Beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern werden am Samstagabend (19.00 Uhr) in Schwerin die Preise verliehen. Der Hauptpreis für den besten Film ist mit 10 000 Euro dotiert. Im Wettbewerb um den «Fliegenden Ochsen» konkurrierten zehn Produktionen aus Deutschland und Österreich, darunter die Literaturverfilmung «In Zeiten des abnehmenden Lichts» von Matti Geschonneck nach dem Roman von Eugen Ruge. Der Streifen war als Eröffnungsfilm des größten ostdeutschen Publikumsfestivals gelaufen. Weitere Preise werden unter anderem für den besten Kurz- und den besten Dokumentarfilm vergeben. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will den mit 7500 Euro dotierten Preis «Leo» für den besten Kinder- und Jugendfilm überreichen. Der Ehrenpreis, der «Goldene Ochse», geht in diesem Jahr an die Schauspielerin Iris Berben.

erstellt am 06.Mai.2017 | 00:41 Uhr