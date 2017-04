Theater : Premiere von «Emilia Galotti» im Volkstheater Rostock

Rostock (dpa/mv) - Mit der Premiere des Schauspiels «Emilia Galotti» geht heute im Volkstheater Rostock die vierte und letzte Premiere der Serie «Die unartigen Kinder» über die Bühne. Der Ankündigung der Theaters zufolge wird Lessings Trauerspiel in einer Koproduktion mit dem Theater an der Parkaue Berlin als böse Komödie mit tödlichem Ausgang aufgeführt. In den vergangenen Wochen waren schon die moderne Struwwelpeter-Version «Shockheaded Peter», die Interpretation der Geschichte des griechischen Dichters Sophokles «Antigone» sowie «Die Bakchen» des Griechen Euripides gezeigt worden. Die Stücke haben den Angaben zufolge für viel Aufsehen gesorgt und wurden gut besucht. Mit den Stücken in der Reihe «Unartige Kinder» sollen unterschiedlichen Sichtweisen auf klassische Theaterstücke dargestellt werden.

Volkstheater

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 05:58 Uhr