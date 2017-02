Boxen : Profiboxer Brähmer kauft Gelände für eigenes Gym

Der frühere Boxweltmeister Jürgen Brähmer hat bei seinem Plan, ein eigenes Gym aufzubauen, eine weitere Hürde genommen. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV hat der 38 Jahre alte Schweriner ein altes Wasserwerk in Lankow in der Landeshauptstadt von den Schweriner Stadtwerken gekauft. Dort soll die Heimstatt für seine Trainingsstätte entstehen. Das Projekt wird allerdings noch eine Zeit in Anspruch nehmen. Zunächst müsse gemeinsam mit der Stadt ein Bebauungsplan erstellt werden, sagte Brähmer dem Sender.