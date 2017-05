Demonstrationen : Protest gegen Fackelzug Rechtsextremer in Demmin

Rund 200 Menschen haben am Montag in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gegen einen am Abend geplanten Fackelzug der rechtsextremen NPD protestiert. Die Demonstranten von demokratische Parteien, Gewerkschaften und Kirchen trafen sich unter dem Motto «Licht vertreibt Schatten» auf den Markt, nahmen an einem ökumenischen Friedensgebet in der Kirche teil und zogen durch die Stadt. Anlass war der Gedenktag an das Kriegsende vor 72 Jahren. Am Abend waren noch Mahnwachen gegen die NPD-Aktion geplant.