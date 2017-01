Prozesse : Prozess gegen Vater nach mutmaßlicher Kindesmisshandlung

Stralsund (dpa/mv) – Ein 32-Jähriger aus Greifswald muss sich wegen der mutmaßlichen Misshandlung seines Sohnes von Mittwoch an vor dem Stralsunder Landgericht verantworten. Der Mann soll laut Anklage seinen im Juli 2014 geborenen Sohn von Oktober 2014 bis Juni 2015 in 15 Fällen misshandelt haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft und hat laut Gericht die Taten im Ermittlungsverfahren weitgehend eingeräumt, wie ein Gerichtssprecher sagte. Das Kind ist aufgrund von Hirnschädigungen zu 70 Prozent schwerbehindert. In einem Fall sollen die Misshandlungen so schwerwiegend gewesen sein, dass sie zu Blutungen im Gehirn und einer konkreten Lebensgefahr führten.