Kriminalität : Räuber überfällt Tabakgeschäft

Ein maskierter Räuber hat am frühen Mittwochabend in Bad Doberan ein Tabakgeschäft überfallen. Der mit einem Messer bewaffnete Mann sei mit Waren in geringem Wert geflohen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte er nach ersten Ermittlungen in dem Geschäft mit einer 36 Jahre alten Angestellten gerangelt, die dabei stürzte und sich am Kopf verletzte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Polizeimitteilung