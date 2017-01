Polizei : Raubüberfall auf Sehbehinderte: Mögliche Zeugen ermittelt

Gut drei Monate nach einem Raubüberfall auf zwei sehbehinderte Männer im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein hat die Polizei in kurzer Zeit zwei Frauen identifiziert, die als wichtige Zeuginnen in Betracht kommen. Die Polizei hatte am Donnerstag mit einem Bild von einer Überwachungskamera einer S-Bahn-Station über die sozialen Netzwerke nach den Frauen gesucht. Daraufhin gingen bei der Polizei nach eigenen Angaben zahlreiche Hinweise ein, die dabei halfen, die Identität der Frauen zu klären.