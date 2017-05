Regierung : Rechnungshof legt Landesfinanzbericht für 2015 vor

Der Landesrechnungshof legt heute (11.00 Uhr) in Schwerin seinen neuen Landesfinanzbericht vor. In dem rund 250 Seiten umfassenden Bericht bilanziert die Prüfbehörde Einnahmen und Ausgaben des Landes aus dem Jahr 2015. Wie die Jahre davor hatte Mecklenburg-Vorpommern dank sprudelnder Steuereinnahmen auch 2015 mit einem dreistelligen Millionen-Plus abgeschlossen. Der Landesetat hatte 2015 ein Gesamtvolumen von 7,4 Milliarden Euro. Neben der allgemeinen Kassenlage untersucht der Rechnungshof alljährlich auch die Mittelverwendung in ausgewählten Bereichen und wird dabei oft auch fündig. So gab es in der Vergangenheit Kritik unter anderem an Teilen der Wirtschaftsförderung, der Hochschulfinanzierung oder der Arbeit der Finanzämter. Zudem hatte die Prüfbehörde die zusätzlichen Mittelzuweisungen an Kommunen und die Höhe der Rücklagen gerügt.

