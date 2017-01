Kommunen : Riesen-Kreis hat Koordinatorstelle für Gemeindefusionen

Neubrandenburg (dpa/mv) - Der bundesweit größte Landkreis - die Mecklenburgische Seenplatte - will Gemeindefusionen stärker vorantreiben. Wie eine Kreissprecherin erklärte, nahm am Dienstag eine Koordinierungsstelle in Neubrandenburg die Arbeit auf. Zu den Koordinatoren zähle die frühere Bürgermeisterin von Altentreptow, Sybille Kempf (CDU). An der Seenplatte ist die Einwohnerdichte mit 38 Bewohnern pro Quadratkilometer besonders niedrig. Im Landesschnitt leben im Nordosten 69 Menschen auf einem Quadratkilometer.