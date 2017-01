Musik : Riesen-Orgel sorgt für Gästeansturm

Die neue Riesen-Orgel für die Konzertkirche in Neubrandenburg sorgt schon vor dem Einbau für große Nachfrage. Weil das erste Konzert am 13. Juli abends schon länger ausverkauft ist, wird es nun ein Zusatzkonzert geben, teilten die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Montag mit. Die bekannte Orgelvirtuosin Iveta Apkalna, die gerade die Orgel der Hamburger Elbphilharmonie eingeweiht habe, werde das Zusatzkonzert am 13. Juli schon vormittags mit der Neubrandenburger Philharmonie spielen.