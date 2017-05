Musik : Roland Kaiser plant Auftritt in der Berliner Waldbühne

Roland Kaiser will sich im kommenden Jahr einen langersehnten Wunsch erfüllen: Der in Berlin geborene Schlagersänger möchte zum ersten Mal in der legendären Waldbühne auftreten. «Dann wird ein großer Traum von mir in Erfüllung gehen», sagte der in Münster lebende Künstler vor seinem 65. Geburtstag (10. Mai) der Deutschen Presse-Agentur.