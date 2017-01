Medizin : Rostock: 2016 wurden mehr Kinder geboren

3256 Kinder sind im vergangenen Jahr in der Rostocker Frauenklinik zur Welt gekommen. Damit sei die Zahl der Geburten gegenüber dem Vorjahr (3220) leicht gestiegen, teilte die Hansestadt Rostock am Montag mit. Insgesamt liegen die Geburten in der Uniklinik seit 2014 aber stabil zwischen 3200 und 3300 pro Jahr. Mit zwölf mehr Mädchen als Jungen sei das Geschlechterverhältnis statistisch normal, hieß es weiter.