Fußball : Rostock nach Elfmeterschießen im Landespokal-Halbfinale

In der Vorschlussrunde empfängt das Team von Trainer Christian Brand den Verbandsligisten Torgelower FC Greif. In der zweiten Partie stehen sich die beiden Verbandsligisten Aufbau Boizenburg und MSV Pampow gegenüber. Die Begegnungen werden am 26. April ausgetragen.

Das Finale findet am 25. Mai in Neustrelitz statt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2017/2018 qualifiziert.

Pokal-Übersicht

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 16:48 Uhr