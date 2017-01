Verkehr : Rostock: Steintor-Kreuzung soll umgestaltet werden

Rostock (dpa/mv) - Nach mehrjähriger Planung soll die Steintor-Kreuzung in der Rostocker Innenstadt umgestaltet werden. Bei der Planung der Baumaßnahme, die im zweiten Quartal 2017 beginnen soll, habe die Verkehrssicherheit ganz oben gestanden, sagte Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) am Mittwoch. Derzeit sei die Kreuzung von einer hohen Gefährdungslage gekennzeichnet. «Man fühlt sich nicht sicher.» An dem Knotenpunkt, der nach Expertenmeinung vermutlich die größte innerstädtische Kreuzung im Nordosten ist, werden täglich rund 30 000 Autos, in Stoßzeiten stündlich bis zu 60 Busse und Straßenbahnen sowie Tausende Fußgänger und Radfahrer gezählt. Die Umbauarbeiten sollen bis 2019 dauern, für die oberirdische Gestaltung seien Kosten von 2,8 Millionen Euro geplant.

