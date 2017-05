Notfälle : Rostocker Leitstelle mit neuem Notrufabfragesystem

In der Leitstelle des Rostocker Brandschutz- und Rettungsamtes ist am Mittwoch ein neues Notrufabfragesystem in Betrieb genommen worden. Mit dem Programm NOAS, das rund 47 000 Stichwörter enthält, können lebensbedrohliche Situation schneller erkannt werden, sagte Senator Chris Müller. Täglich erreichen die Leitstellen im Schnitt etwa 150 Notrufe. Daraus ergeben sich im Durchschnitt 100 Rettungsdiensteinsätze und sechs Einsätze der Feuerwehr, wie Müller sagte.