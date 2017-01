Jahreswechsel : Ruhige Nacht für Feuerwehr und Polizei

Der Jahreswechsel ist für die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend ruhig verlaufen. Es seien lediglich einige kleine Brände und Fälle von Sachbeschädigung in der Nacht gemeldet worden, teilte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen mit. In Röbel/Müritz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) seien zudem zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren um kurz nach Mitternacht durch eine verirrte Silvesterrakete im Gesicht verbrannt worden. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.