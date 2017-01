Fahrzeugbau : Sachwalter: Sanierung für insolventen Fahrradhersteller Mifa

Der insolvente ostdeutsche Fahrradhersteller Mifa soll saniert werden. «Ich bin zuversichtlich, die Produktion fortzusetzen», sagte der vom Amtsgericht Halle bestimmte vorläufige Sachwalter Lucas Flöther am Donnerstag in Sangerhausen. Das Unternehmen Mifa-Bike GmbH will die Firma in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie retten. «Es ist kein Zerschlagungsverfahren, alles spricht dafür, dass es weitergeht», ergänzte Joachim Voigt-Salus, neuer Mifa-Geschäftsführer. Ziel sei ein Sanierungsverfahren. «Unser primäres Ziel ist es jetzt, dass die Gläubiger zu ihrem Werk stehen», betonte er.