Unfälle : Sattelzug-Lkw fährt mit Fertighaus gegen Baum: Fahrer tot

Nach einem Lkw-Unfall nahe Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montag der Fahrer ums Leben gekommen. Der Sattelzug war mit einem Fertigteil-Holzhaus beladen, gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ersthelfer hätten den 33 Jahre alten Fahrer noch bergen können, bevor die Kabine Feuer fing. Er kam ins Krankenhaus, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Das Feuer erfasste den gesamten Lastwagen, die Ladung, einen Straßenbaum sowie mehrere Garagen am Straßenrand. Der Schaden wurde auf mindestens 200 000 Euro geschätzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

erstellt am 24.Apr.2017 | 15:27 Uhr