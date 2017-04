Agrar : Schafhalter sauer: 60 Übergriffe von Wölfen in zehn Jahren

Wölfe haben in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen zehn Jahren laut Agrarministerium 60 Angriffe auf Tierhaltungen verübt. Dabei seien 338 Tiere getötet oder verletzt worden, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag. Sie korrigierte damit eine Darstellung des Vorsitzenden des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes, Jürgen Lückhoff. Er hatte am Montag nach einer Mitgliederversammlung, die bereits am Wochenende stattgefunden hatte, zunächst von 303 Übergriffen gesprochen.