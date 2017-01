Justiz : Schmerzensgeld für Hinterbliebene von Opfern

Das geplante Schmerzensgeld für Hinterbliebene von Gewalt- und Unfallopfern in Deutschland nimmt Gestalt an. Die Höhe soll im Ermessen des Richters liegen, wie das Justizministerium in Schwerin am Freitag unter Berufung auf einen Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium mitteilte. Jede vorsätzliche oder fahrlässige Tötung könne in Betracht kommen.