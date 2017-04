Kriminalität : Schwalben und MZ: Historische DDR-Fahrzeuge gestohlen

Unbekannte haben in Penzlin unweit von Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) vier historische Motorräder aus DDR-Produktion gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, verschwanden drei Mopeds der Typen «Schwalbe» und «Simson S 51» sowie ein Krad «MZ T 250» mit Beiwagen, das in Zschopau (Sachsen) produziert worden war. Die Scheune sei vermutlich in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen worden.